شاهد: إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن عند باب العامود واستشهاد المنفذ

أعلنت هيئة البث الاسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد شاب فلسطيني، بعدما اطلقت عليه قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود بمدينة القدس، والتي ادت الى اصابة أحد عناصر شرطة الاحتلال.





بدوره، أكد موقع (حدشوت بتاخون سدي)، أن الشرطي الإسرائيلي المصاب في عملية الطعن عند منطقة باب العامود بالقدس، وصفت حالته بالمتوسطة.





وعلى أثر ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك بالقدس، وذلك عقب اطلاق النار على الشاب الذي نفذ العملية، فيما اعتدت شرطة الاحتلال على المواطنين في المنطقة.























بدورها، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بإصابة أحد عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي، في عملية طعن وقعت، مساء اليوم الأحد، في منطقة باب العامود بالقدس.