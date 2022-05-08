الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تبارك عملية (إلعاد)



وأكدت الأمانة العامة أن المقاومة هي الخيار والسبيل الوحيد لإنجاز التحرير وتحقيق النصر، موجهةً التحية إلى منفذي العملية.



رام الله - دنيا الوطنباركت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية عمليتَي الطعن التي نُفِّذت في منطقة "إلعاد" شرقي "تل أبيب"، مساء الخميس، وأدت إلى مقتل ثلاثة صهاينة وجرح ثلاثة آخرين.وبحسب الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية فإن العملية جاءت استكمالاً للعمليات الفدائية النوعية التي سبقتها كرد طبيعي من الشعب الفلسطيني البطل على اعتداءات الاحتلال بحق المقدسات، ومحاولات اقتحام المسجد الاقصى المبارك لتتجلى صور الدفاع عن الأقصى بأبهى صورها من خلال عملية مقاومة بطولية فريدة وجريئة وهي التي أتت ترجمة لتحذيرات المقاومة، من أنّ الأقصى خط أحمر، وأن الدفاع عنه واجب وطني وديني.وأوضحت بحسب بيانها أنه: "ما حملته هذه العملية من تكامل لجبهات المقاومة في غزة والضفة والداخل المحتل".وأردفت في بيانها أن عملية "إلعاد" المزدوجة، هي تطور نوعي في مواجهة إجرام الاحتلال في القدس والضفة الغربية، وأثبتت من جديد أن المقاومة هي الخيار الوحيد القادر على مقارعة الاحتلال وهزيمته.