اشتية يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع المانحين

رام الله - دنيا الوطنيتوجه رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، على رأس وفد رسمي، للمشاركة في اجتماع المانحين (AHLC)، المزمع عقده يوم الثلاثاء.وسيجري رئيس الوزراء عددا من اللقاءات السياسية مع وزيرة خارجية النرويج، ومسؤولين بالبرلمان الأوروبي، إضافة لإلقاء كلمة فلسطين في الاجتماع، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وسيدعو رئيس الوزراء إلى إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الاقتطاعات غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، والدول المانحة لاستمرار دعمها لفلسطين.