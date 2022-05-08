السيسي يوجه باستكمال تطهير بعض المناطق شمال سيناء من العناصر "الإرهابية"

رام الله - دنيا الوطنوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر "الإرهابية" و"التكفيرية".كما وجه بالاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي عقد صباح الأحد.وتناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من رجال القوات المسلحة، خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر "التكفيرية الهاربة" والقضاء عليها.