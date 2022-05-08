شؤون فلسطينية

بحث توريد القمح الصربي إلى فلسطين

بحث توريد القمح الصربي إلى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية صربيا محمد نبهان، اليوم الأحد، إجراءات توريد السلع الغذائية الأساسية من صربيا إلى فلسطين خاصة القمح. 

ويأتي اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة، وبحضور رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية عبد الحكيم فقهاء، في إطار المشاورات لترجمة قرار الحكومة الصربية التي سمحت خلال الشهر الماضي بتوريد القمح إلى فلسطين.

ووصف الوزير قرار الحكومة الصربية بالمهم والاستراتيجي في تعزيز مخزون القمح والدقيق في فلسطين، ويساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنويع الأسواق الدولية، أمام المستورد الفلسطيني، في ظل اضطراب سلسلة التوريدات من السلع الأساسية وعدم استقرار اسعارها عالمياً.

واتفق المجتمعون في نهاية اللقاء على تنظيم زيارة قريباً لوفد من رجال الأعمال لجمهورية صربيا لبحث استيراد السلع وإقامة علاقات استثمارية مشتركة خاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. 

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