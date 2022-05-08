الخليل: الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في مسافر يطا

رام الله - دنيا الوطنسلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطارات بهدم أربعة منازل في مسافر يطا جنوب الخليل.وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب جبور: "إن سلطات الاحتلال سلّمت إخطارات هدم لكل من سامر الجعبري، ومهند الجعبري، وظريف الجعبري، تقضي بهدم منازلهم في منطقة بيروق، تتراوح مساحتها من 50 - 70 مترا مربعا، وأمهلتهم أربعة أيام للاعتراض"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف جبور أن قوات الاحتلال صعّدت من هجمتها ضد المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا للاستيلاء على أراضيهم لصالح الاستيطان، وتحويل جزء منها إلى معسكر.