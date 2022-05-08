من سكان القطاع.. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال بزعم محاولته عبور السياج الفاصل بطولكرم

رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطن فلسطيني، من سكان قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال، بزعم محاولته عبور السياج الفاصيل من مدينة طولكرم نحو اسرائيل.وأكد موقع (حدشوت بيتخون سديه)، أن قوات جيش الاحتلال، أطلقت النار تجاه مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزة، أثناء محاولته عبور السياج الفاصل من مدينة طولكرم نحو إسرائيل، مما أدى الى استشهاده في المكان.في السياق ذاته، وأشار الموقع الاسرائيلي، أن الفلسطيني الذي أعلن عن استشهاده قبل قليل في طولكرم، يبلغ من العمر (27 عاما)، وهو من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأوضح الموقع، أن قوة عسكرية رصدت المواطن الفلسطيني أثناء محاولته اجتياز السياج، بالقرب من عزبة شوفة قرب طولكرم، وحاولت القوة اعتقاله بعد اطلاق النار في الهواء، وحين لم يستجب اطلق النار عليه.