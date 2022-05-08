(حماس) تعقب على تصريحات بينت حول سيادة القدس والمسجد الاقصى

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، مساء اليوم الأحد، على تصريحات نفتالي بينت، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، والتي ادعى فيها أن الاحتلال هو صاحب السيادة على مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك.وأكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لا سيادة على أرض فلسطين وفي القدس، إلا للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن تصريحات بينت الحالمة لا قيمة لها.وقال الرشق: "نرفض بشكل قاطع تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، ونعتبرها تعدّياً صارخاً على حقوق شعبنا المقدّسة، وعلى الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك، واستهتاراً بكلّ الأعراف والمواثيق الدولية، ما يستدعي تحرّكاً عاجلاً لإدانتها وتجريمها ووقفها بكل الوسائل المتاحة".وجدد الرشق، التأكيد أن حكومة الاحتلال لا تملك الحق ولا القرار في السيادة على القدس والمسجد الأقصى، منوها في الوقت ذاته إلى أن ههذ التصريحات محاولة يائسة لفرض واقع غير موجود إلاّ في أحلام الاحتلال الاسرائيلي.وفي السياق ذاته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لا سيادة ولاشرعية على أرض فلسطين التاريخية إلاّ للشعب الفلسطيني الفلسطيني الذي سيحمي كلّ شبر من أرضها المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيدافع عنها بالمقاومة الشاملة، حتّى تحريرها والعودة إليها وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.