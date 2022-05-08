شؤون فلسطينية

الهباش: الأقصى لنا والاحتلال هو الإرهاب الحقيقي

الهباش: الأقصى لنا والاحتلال هو الإرهاب الحقيقي
رام الله - دنيا الوطن
قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن المسجد الأقصى المبارك بكامل ساحاته وباحاته وبمساحته الكاملة (144) دونما بما في ذلك حائط البراق هو وقف إسلامي خالص، ولا حق لغير المسلمين فيه، وهو الحق الذي أكدت عليه القرارات الدولية التي أصدرتها عصبة الأمم عام 1930 وقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 فضلًا عن قرارات اليونسكو.

وأضاف الهباش، رداً على تصريحات رئيس وزراء الإحتلال نفتالي بينيت حول السيادة على مدينة القدس والإشراف على المقدسات فيها، أن دولة الاحتلال لا تمتلك أية شرعية دينية أو تاريخية أو قانونية في المدينة المقدسة وإنما هي قوة احتلال استعمارية غير شرعية جاثمة فوق أرضنا الفلسطينية وتمارس الإرهاب والإجرام بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وسيبقى المسجد الأقصى المبارك إسلامياً فلسطينياً وأن الاحتلال الى زوال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد أن الاحتلال هو الإرهاب الحقيقي وأن دولة الاحتلال تمارس الإرهاب المنظم ضد الشجر والحجر والمقدسات في فلسطين وبأبشع الطرق والوسائل، وأن مقاومة الاحتلال هي حق مشروع كفلته كافة المواثيق الدولية لكل الشعوب المقهورة والتي ترزح تحت الاحتلال والاستعمار.

وأوضح الهباش أن دولة الاحتلال تسعى جاهدة وبكل الطرق لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف باستهداف ممنهج للأوقاف الإسلامية في القدس وتغيير حالة الـ "ستاتيسكو" في الحرم وفرض حالة أمر واقع جديد تمهيداً للتقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

ولفت إلى أن دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية في حالة اتصال دائم وتنسيق عالي المستوى بين الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني لمواجهة هذا المخطط والتأكيد أن إدارة الحرم القدسي الشريف هي من صلاحيات الأوقاف الإسلامية في القدس فقط ولن يكون غير ذلك أبداً.

وأوضح أن دولة الاحتلال تمارس عملية تطهير وإحلال ممنهجة في مدينة القدس تستهدف الوعي العالمي والعربي والإسلامي، في محاولة بائسة منها لتغيير المفاهيم والحقائق التاريخية والدينية التي تؤكد إسلامية مدينة القدس وعروبتها ضمن مخطط قذر بدأت فيه منذ احتلال فلسطين لتهويد المدينة المقدسة وطرد سكانها الأصليين أصحابها وأصحاب السيادة فيها.

وطالب الهباش العلماء والمفكرين وقادة الرأي في العالمين العربي والإسلامي بدعم الموقف الفلسطيني وروايته الحقيقية في كافة المواقع والمؤسسات الدولية، للتأكيد على الحق ونصرته ومن باب القيام بواجبهم تجاه قبلة المسلمين الأولى والتي هي جزء أساسي من العقيدة الإسلامية وكرامة وعزة الأمة من كرامة القدس والأقصى.

أخبار ذات صلة

التفاصيل كاملة.. هكذا نفذ الرفاعي وصبيحات عملية (إلعاد)

التفاصيل كاملة.. هكذا نفذ الرفاعي وصبيحات عملية (إلعاد)

جيش الاحتلال يحسم اليوم قراره حول منع دخول عمال غزة للعمل بإسرائيل

جيش الاحتلال يحسم اليوم قراره حول منع دخول عمال غزة للعمل بإسرائيل

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية رمانة

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية رمانة

سرايا القدس كتيبة جنين تتبنى العملية المزدوجة بمنطقة إلعاد

سرايا القدس كتيبة جنين تتبنى العملية المزدوجة بمنطقة إلعاد

إعلام الاحتلال: (كابينيت) سيدرس سلسلة من الخطوات تجاه جنين وغزة

إعلام الاحتلال: (كابينيت) سيدرس سلسلة من الخطوات تجاه جنين وغزة

الاحتلال يعتقل شاباً من بلدة سلوان

الاحتلال يعتقل شاباً من بلدة سلوان

القدس: الاحتلال يخطر بهدم مبنى من خمس شقق في سلوان

القدس: الاحتلال يخطر بهدم مبنى من خمس شقق في سلوان

باحث: &#34;بينت&#34; يحاول إطالة عمر حكومته عبر تكثيف الاستيطان

باحث: "بينت" يحاول إطالة عمر حكومته عبر تكثيف الاستيطان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يخطر بهدم مبنى من خمس شقق في سلوان

القدس: الاحتلال يخطر بهدم مبنى من خمس شقق في سلوان

باحث: &#34;بينت&#34; يحاول إطالة عمر حكومته عبر تكثيف الاستيطان

باحث: "بينت" يحاول إطالة عمر حكومته عبر تكثيف الاستيطان

الشيخ: تصريحات &#34;بينت&#34; تتجاوز الرعاية الهاشمية الأردنية للمقدسات في القدس

الشيخ: تصريحات "بينت" تتجاوز الرعاية الهاشمية الأردنية للمقدسات في القدس

الهباش: المسجد الأقصى بكامل ساحاته هو وقف إسلامي خالص

الهباش: المسجد الأقصى بكامل ساحاته هو وقف إسلامي خالص

قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة لمعتقل في سجونها من جنين

قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة لمعتقل في سجونها من جنين

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين الرفاعي وصبيحات

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين الرفاعي وصبيحات

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير المعتقلين الرفاعي وصبيحات

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير المعتقلين الرفاعي وصبيحات

المالكي يبحث مع وزير الخارجية الإيرلدني الأوضاع المأساوية في فلسطين

المالكي يبحث مع وزير الخارجية الإيرلدني الأوضاع المأساوية في فلسطين

منوعات

فضيحة مدوية لمشهور كويتي حاول تهريب 700 زجاجة من الخمر

فضيحة مدوية لمشهور كويتي حاول تهريب 700 زجاجة من الخمر

بعد مسلسلها المثير للجدل.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها بفستان قصير

بعد مسلسلها المثير للجدل.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها بفستان قصير

ماغي بوغصن بالدانتيل الأسود الجذاب..وتكشف مصير للموت 3

ماغي بوغصن بالدانتيل الأسود الجذاب..وتكشف مصير للموت 3

شاهد: المتصححة جنسياً جويل بدر بملابس البحر بعد خسارة جنينها الأول

شاهد: المتصححة جنسياً جويل بدر بملابس البحر بعد خسارة جنينها الأول

شاهد: خفة دم بلقيس وهي ترقص وتغني باللهجة السودانية

شاهد: خفة دم بلقيس وهي ترقص وتغني باللهجة السودانية

لماذا رفض مروان خوري الكشف عن سبب انفصاله عن خطيبته؟

لماذا رفض مروان خوري الكشف عن سبب انفصاله عن خطيبته؟

صور: شام الذهبي في أحضان زوجها في أحدث ظهور لهما من إيطاليا

صور: شام الذهبي في أحضان زوجها في أحدث ظهور لهما من إيطاليا

الكشف عن السبب الحقيقي لانفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

الكشف عن السبب الحقيقي لانفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

ناصيف زيتون يقلق الجمهور بساعده المكسور..فما القصة؟

ناصيف زيتون يقلق الجمهور بساعده المكسور..فما القصة؟

شاهد: منة فضالي تحدث ضجة بفستان جريء جداً

شاهد: منة فضالي تحدث ضجة بفستان جريء جداً

عربي

تبون: مجازر فرنسا بالجزائر &#34;لا يطويها النسيان&#34;

تبون: مجازر فرنسا بالجزائر "لا يطويها النسيان"

ماذا علق السيسي على هجوم قناة السويس؟

ماذا علق السيسي على هجوم قناة السويس؟

مقتل ضابط مصري وإصابة 10 جنود بهجوم على محطة رفع المياة بمنطقة شرق القناة

مقتل ضابط مصري وإصابة 10 جنود بهجوم على محطة رفع المياة بمنطقة شرق القناة

جرحى إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة في حماة وسط سوريا

جرحى إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة في حماة وسط سوريا