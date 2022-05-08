جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية رمانة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بأكثر من 50 ألية عسكرية ونشرت قناصتها على أسطح المنازل، قبل أن تداهم منزلي المواطنين يوسف الرفاعي وعماد أبو شقير صبيحات، ما تسبب باندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.