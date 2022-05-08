دولي

الأسد يلتقي رئيسي وخامنئي في طهران

الأسد يلتقي رئيسي وخامنئي في طهران
الأسد في طهران ويلتقي رئيسي وخامنئي
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارة للعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، كلًا من المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عند لقائه نظيره السوري بشار الأسد إنه "مثل والده الراحل الرئيس السابق حافظ الأسد من وجوه جبهة المقاومة"، منوها بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف رئيسي، "انت مثل والدك تعتبر من وجوه جبهة المقاومة"، بحسب ما نقلت روسيا اليوم.

يذكر أن زيارة الأسد لإيران تعد الثانية، منذ عام 2011 عند اندلاع الحرب في سوريا، موضحًا أن زيارة الأسد الأولى لطهران كانت في عام 2019، ورافقه فيها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الأسبق قاسم سليماني.

وتابع قائلا: "أثبت المجاهدون في محور المقاومة أنهم قوة يمكن الوثوق بها لضمان استقرار وأمن المنطقة ولا سيما في سوريا.. وقفت إيران إلى جانب الشعب السوري وحكومته عندما كان يراهن بعض القادة العرب وغير العرب في المنطقة على توقيت سقوط الحكومة السورية".

وأكد رئيسي على ضرورة تحرير كامل أراضي سوريا من دنس المحتلين الأجانب. "لا يجوز أن يخضع هذا الاحتلال لمرور الوقت، ويجب طرد قوات الاحتلال ومرتزقتها".

وتابع قائلا "ما يحدد مستقبل المنطقة وفلسطين ليس طاولات التفاوض ومعاهدات مثل أوسلو وكامب ديفيد وصفقة القرن، بل مقاومة الدول هي التي تحدد النظام الإقليمي الجديد".

من جهته اعتبر الرئيس الأسد أن العلاقات بين سوريا وإيران استراتيجية: "التطورات في المنطقة بعد عقد من الحرب ضد محور المقاومة، أظهرت أن الصمود نهج فعال ومثمر".

وتابع الأسد قائلا: "لقد أثبتنا أن من خلال التعاون الوثيق بين دول المنطقة، يمكن هزيمة الولايات المتحدة و قوى الهيمنة التي تدعي أنها قوى عظمى.. إن الشعب السوري وحكومته ممتنون للشعب الإيراني ويعتبرون أنفسهم مدينين لإيران وملتزمين بها".

ولفت الأسد إلى انهيار وتلاشي الدور الأمريكي اليوم في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الأسد خلال لقائه خامنئي أنّ القضية الفلسطينية اليوم تعيد فرض حضورها وأهميتها أكثر فأكثر.

وشدد الأسد على أهمية استمرار التعاون لمنع أميركا من إعادة بناء منظومة الإرهاب التي استخدمتها للإضرار بالمنطقة.

وواصل الأسد "ما يمنع الكيان الصهيوني من السيطرة على المنطقة هو العلاقات الاستراتيجية الإيرانية السوري".

وذكر: "البعض يعتقد أنّ دعم إيران لجبهة المقاومة هو دعم بالسلاح فقط ولكن الأهم من المساعدات هو بث روح المقاومة".

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