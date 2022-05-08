سرايا القدس كتيبة جنين تتبنى العملية المزدوجة بمنطقة إلعاد

رام الله - دنيا الوطنتبنت سرايا القدس كتيبة جنين، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الأحد، العملية المزدوجة، في منطقة إلعاد شرقي تل أبيب، قبل أيام، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين، وإصابة اخرين.وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد اعتقلت منفذيْ عملية إلعاد، وهما أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات، وذلك بعد عدة أيام من تنفيذهما للعملية.يشار إلى أن العملية المزدوجة (اطلاق نار، وطعن بالفأس)، قد أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين، واصابة اخرين، بينهم وصفت حالتهم بالخطيرة.