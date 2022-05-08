إعلام الاحتلال: (كابينيت) سيدرس سلسلة من الخطوات تجاه جنين وغزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجلسة الوزارية المصغرة التي ستعقد لاحقاً حول تصاعد الأوضاع والتوتر الأمني، ستدرس عدة خيارات.وأضافت القناة، أن جلسة (كابينت)، ستدرس "عدة مسارات عمل محتملة من شأنها أن تجعل من الممكن إحداث تراجع في موجة العمليات، منها مزيج من سياسية الاغتيالات والاعتقالات والضغوط الاقتصادية".وحول الدعوات لاغتيال قيادات كبيرة في غزة، تقول القناة، إن: "إسرائيل تحاول فهم الغرض من هذه الخطوة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى اندلاع قتال طويل في غزة".وأشارت القناة، إلى أن مؤسسة الأمن الإسرائيلية، تدرس إمكانية تطويق جنين، وممارسة ضغوط افتصادية تجاه المدينة.وبينت القناة، أن مؤسسة الأمن، ترغب بـ "إلحاق الضرر بالمحرضين الرئيسيين وتعطيل ظهور مقاطع الفيديو عبر شبكات التواصل"، بحسب تعبير القناة، مضيفةً أن الأمن الإسرائيلي سيعمل مع الشركات العالمية حول هذا الموضوع.