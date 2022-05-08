شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يخطر بهدم مبنى من خمس شقق في سلوان

القدس: الاحتلال يخطر بهدم مبنى من خمس شقق في سلوان
صورة للمبنى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، باخطار بلدية الاحتلال في القدس، بهدم مبنى يتكون من عدة شقق سكنية تعود لعائلة الرجبي، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص.

وبحسب المصادر، فإن بلدية الاحتلال أخطرت عائلة الرجبي بهدم عمارتها المكونة من خمس شقق سكنية موزعة على طابقين، في حي عين اللوزة بسلوان خلال أيام.

وبدوره، قال فارس الرجبي: "أبلغتا بلدية الاحتلال اليوم بقرار هدم بنايتنا المكونة من طابقين ويسكنها أربعون فردا، أنا وأشقائي الثلاثة، وأطفالنا ووالدانا، لا نملك أي مسكن بديل، كل ذلك بحجة البناء دون ترخيص، وهي (سلطات الاحتلال) في الحقيقة ترفض منحنا أي تراخيص بناء في القدس".

وأفاد شقيقه زهير الرجبي مسؤول لجنة حي بطن الهوى، بأنه في "أول أيام عيد الفطر، جاءني اتصال هاتفي من شرطة الاحتلال، وأخبروني بأن هدم بنايتنا في حي عين اللوزة سيكون بعد العيد مباشرة، والقرار أصبح جاهزا للتنفيذ وخيروني بين الهدم الذاتي أو الهدم بآلياتهم، رفضت نيابة عن العائلة تنفيذ الهدم الذاتي، وفي أي لحظة سنكون بلا مأوى".

ويتهدد ستة أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وتشريد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

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