باحث: "بينت" يحاول إطالة عمر حكومته عبر تكثيف الاستيطان



وشددت (حماس) في بيان لها اليوم السبت على أنَّ تلك الجرائم والسياسات الاحتلالية ضدّ شعبنا وأرضنا

ومقدساتنا، لن تمنح الاحتلال شرعية موهومة على أرضنا التاريخية، ولن تجلب له أمناً مزعوماً عليها.







رام الله - دنيا الوطنقال الباحث المختص بشؤون الاستيطان، خالد معالي: "إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينت يحاول عبر تكثيف سياسة الاستيطان بالضفة المحتلة إطالة عمر حكومته بعد تلقيه ضربات موجعة في ملفات عديدة.وأوضح معالي أن بينت يسعى للتغلب على الأصوات الداعية لإنهاء حكمه وفشله بملف الأمن من خلال الضرب بالخاصرة الضعيفة، وهي هنا الضفة المحتلة.وأشار إلى أن إعلان سلطات الاحتلال عن بناء 4000 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وكذلك قرار المحكمة "العليا" رفض التماسا تقدم به أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل وتهجير 4 آلاف فلسطيني هناك، لن يفيد حكومة الاحتلال كثيرا.وعدّت حركة (حماس) قرار محكمة الاحتلال بحق أهالي مسافر يطا ومصادقة حكومة الاحتلال على المشاريع الاستيطانية الجديدة بالضفة تصعيدٌ خطير، و تعدٍّ سافر على أراضينا المحتلة، وجريمة تطهير عرقي وتهجير قسري لأبناء شعبنا عن أرضهم وممتلكاتهم لصالح تمكين الاحتلال والاستيطان.