الشيخ: تصريحات "بينت" تتجاوز الرعاية الهاشمية الأردنية للمقدسات في القدس

رام الله - دنيا الوطنعلق وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، اليوم الأحد، على تصريحات الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية حول الحرم الشريف.وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر)، إن: "التصريحات الإسرائيلية ضربٌ للشرعية الدولية بعرض الحائط، وعدم اعتراف بالستاتسكو التاريخي وتجاوز للرعاية الهاشمية الاردنية للمقدسات في القدس الشرقية".هذا وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت مؤخراً، بأن جميع القرارات المتعلقة بالحرم الشريف والقدس تتخذ من قبل حكومة إسرائيل من دون أي اهتمام باعتبارات خارجية.