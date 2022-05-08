شؤون فلسطينية

الهباش: المسجد الأقصى بكامل ساحاته هو وقف إسلامي خالص

الهباش: المسجد الأقصى بكامل ساحاته هو وقف إسلامي خالص
الهباش
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن: "المسجد الأقصى المبارك بكامل ساحاته وباحاته وبمساحته الكاملة (144) دونماً بما في ذلك حائط البراق هو وقف إسلامي خالص، ولا حق لغير المسلمين فيه".

جاء ذلك، رداً على تصريحات رئيس وزراء الإحتلال نفتالي بينت، حول السيادة على مدينة القدس والاشراف على المقدسات فيها.

وأضاف الهباش أن: "دولة الاحتلال لا تمتلك أية شرعية دينية أو تاريخية أو قانونية في المدينة المقدسة وإنما هي قوة احتلال استعمارية غير شرعية جاثمة فوق أرضنا الفلسطينية وتمارس الإرهاب والإجرام بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى إسلامياً فلسطينياً وأن الاحتلال إلى زوال".

وشدد قاضي القضاة على أن الاحتلال هو "الإرهاب الحقيقي وأن دولة الاحتلال تمارس الإرهاب المنظم ضد الشجر والحجر والمقدسات في فلسطين و بأبشع الطرق والوسائل، وأن مقاومة الاحتلال هي حق مشروع كفلته كافة المواثيق الدولية لكل الشعوب المقهورة والتي ترزح تحت الاحتلال والاستعمار".

وأوضح أن "دولة الاحتلال تسعى جاهدة وبكل الطرق لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف باستهداف ممنهج للأوقاف الإسلامية في القدس وتغيير حالة الـ "ستاتيسكو" في الحرم وفرض حالة أمر واقع جديد تمهيداً للتقسيم
الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك".

وأكمل الهباش: "دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية في حالة اتصال دائم وتنسيق عالي المستوى بين الرئيس محمود عباس وأخيه الملك عبد الله الثاني لمواجهة هذا المخطط والتأكيد على أن إدارة الحرم القدسي الشريف هي من صلاحيات الأوقاف الإسلامية في القدس فقط ولن يكون غير ذلك أبداً".

وطالب العلماء والمفكرين وقادة الرأي في العالمين العربي والإسلامي لدعم الموقف الفلسطيني وروايته الحقيقية في كافة المواقع والمؤسسات الدولية للتأكيد على الحق ونصرته ومن باب القيام بواجبهم تجاه قبلة المسلمين الأولى والتي هي جزء أساسي من العقيدة الإسلامية وكرامة وعزة الأمة من كرامة القدس والأقصى.

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