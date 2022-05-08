بايدن يثير ضجة بالحديث عن "الإمام المهدي" بالإسلام



وحظي المقطع المتداول الذي انتقده نشطاء مواقع التواصل بانتشار واسع.



ويُعتقد أن ما قيل خلال الفيديو، كان في سياق تهنئة المسلمين بعيد الفطر، الأسبوع الماضي، بتداول كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين

















رام الله - دنيا الوطنأثارت تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجدل الواسع، تطرّق خلالها إلى الإسلام، وما سمّاه بـ"الإمام المخفي" (المهدي).وقال الرئيس الأمريكي خلال مقطع فيديو متداول له، "أدركت أنني أعلم القليل عن تفاصيل الإسلام، أعرف القليل ولكن لم أعرف الفرق، لم أعرف الإمام المخفي وعليه وظفت بروفيسورًا". وفق موقع (CNN بالعربية).