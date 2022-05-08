الصحة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين



وبلغ عدد الفحوصات 2576 (باستثناء مدينة القدس)، أما نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين: الضفة الغربية 62.7%، قطاع غزة: 35.5%.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، من 1 إلى 8 أيار/ مايو 2022.وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: الضفة الغربية 75، قطاع غزة 18 ومدينة القدس 40 إصابة.وعلى صعيد حالات التعافي الجديدة، أفادت الصحة، بأن الضفة الغربية سجلت 86، قطاع غزة 269، ومدينة القدس 50 حالة.وفيما يخص حالات الوفاة الجديدة، أكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى عدم وجود حالات تعالج في المستشفيات وكذلك العناية المكثفة أو على أجهزة التنفس الاصطناعي.