المالكي يبحث مع وزير الخارجية الإيرلدني الأوضاع المأساوية في فلسطين



وأضاف: "تحدثنا عن الموقف الحالي المعلن للحكومة الإسرائيلية الرافض لإجراء أية مفاوضات مع القيادة الفلسطينية، ورفضها المطلق لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ووأد لمبدأ حل الدولتين، إضافة إلى سرقة الأرض الفلسطينية من خلال استمرار عمليات النهب والبناء الاستيطاني والتهجير".



وبدوره، أعرب الوزير كوفيني عن سعي ايرلندا لإيجاد أفق سياسي يسهم في حل القضية الفلسطينية، مشددا على مواقف ايرلندا الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واستعدادها لتطويرها في المجالات كافة، واستمرارية دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).



رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سايمون كوفيني، الأوضاع المأساوية التي شهدتها وما زالت تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة.جاء ذلك، خلال لقاء جمع الطرفين على هامش الندوة التي تنظمها لجنة الامم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المنعقدة في العاصمة "دبلن".وأكد المالكي عمق العلاقة التي تربط البلدين، وسعي دولة فلسطين لتعميقها في المجالات كافة، مشددا على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه إيرلندا على صعيد العملية السلمية في المنطقة.وشكر، إيرلندا على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وتصويتها الدائم إلى جانب فلسطين في الامم المتحدة، إضافة الى دعمها المالي والتزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).كما وثمن المالكي، سعيها الحثيث من أجل توفير الإمكانيات المادية لتقوم الوكالة بمهامها المناطة بها في دعم وتقديم الخدمات للاجئ الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.