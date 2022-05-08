مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع فلسطينيين من دخوله

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، فيما منعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين من الدخول والصلاة في المسجد.وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وأوضحت أن قوات الاحتلال المتمركزة عند أبواب المسجد الأقصى منعت مجموعة من الشبان والشابات والسيدات من دخول المسجد فجر اليوم.وذكرت أن قوات الاحتلال بلّغت مَن منعتهم من الدخول، أن يعودوا عصرًا للمسجد الأقصى، وكأنها تُحاول إبعاد الفلسطينيين عنه خلال فترات اقتحام المستوطنين الصباحية والمسائية.ووسط هذه الإجراءات التي تحاول قوات الاحتلال فرضها، دعا مقدسيون إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه وعدم تركه للاحتلال ومستوطنيه وتدنيسه.وقالت المرابطة المقدسية هنادي حلواني إن منع الاحتلال مجموعة مصلّين من دخول الأقصى لصلاة الفجر اليوم بدون قرارات إبعاد يعيد للذاكرة أحداث عام 2015.وأضافت حلواني" الصورة ذات الصورة بكلّ فصولها من صدّ الاقتحامات وتصدّر المرابطات، إلى بطش المحتلّ ومحاولة إبعاده المرابطين عن الساحة، وهذا ما يجب عدم السماح للاحتلال بتمريره".وفي سياق آخر، قام مستوطنون بتحطيم زجاج مركبات فلسطينية قرب شارع رقم 1 في القدس المحتلة.وشهد شهر رمضان تصاعدا لانتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، تصدى خلالها المرابطون لاقتحاماتالاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم، أصيب خلالها واعتقل المئات.