شؤون فلسطينية

المالكي يلتقي وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني

المالكي يلتقي وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي السيد سايمون كوفيني على هامش الندوة التي تنظمها  لجنة الامم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف المنعقدة في العاصمة دبلن.

و في بداية اللقاء، أكد المالكي على عمق العلاقة التي تربط البلدين، مؤكداً سعي دولة فلسطين لتعميقها في المجالات كافة، ومشدداً في الوقت ذاته على الدور الحيوي الذي يمكن ان تلعبه ايرلندا على صعيد العملية السلمية في المنطقة.

كما وشكر الوزير ايرلندا على مواقفها الداعمه للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وتصويتها الدائم إلى جانب فلسطين الامم المتحدة، اضافة الى دعمها المالي والتزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، وسعيها الحثيث من أجل توفير الإمكانيات المادية لكي تقوم الوكالة بمهامها المناطة بها في دعم وتقديم الخدمات للاجئ الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

و خلال الاجتماع تطرق الوزير الى الأوضاع المأساوية التي شهدتها ومازالت تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفصح المجيد، وما تقوم به دولة الاحتلال واذرعها المختلفة من انتهاكات جسيمة وخطيره بحق الوجود والإنسان الفلسطيني والمتمثلة بسياسة الاستيطان والتشريد والقتل والهدم والاعتقال في تحدٍ صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف: "تحدثنا عن الموقف الحالي المعلن للحكومة الإسرائيلية الرافض لإجراء أية مفاوضات مع القيادة الفلسطينية، ورفضها المطلق لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ووأد لمبدأ حل الدولتين، هذا اضافة الى سرقة الأرض الفلسطينية من خلال استمرار عمليات النهب والبناء الاستيطاني والتهجير".

من جانبه، أعرب وزيرة خارجية ايرلندا سايمون كوفيني سعي ايرلندا لايجاد أُفق سياسي يسهم في حل القضية الفلسطينية، مشددا على مواقف ايرلندا الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واستعدادها لتطويرها في المجالات كافة، كما أكد على استمرارية دعم ايرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

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