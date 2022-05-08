"التعاون الإسلامي" تدين بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية





وطالبت المنظمة، بإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، وقف انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان محاسبتها على جرائمها واعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.



واعتبرت المنظمة، السياسات الاستيطانية انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016.كما ودعت، المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى النهوض بمسؤولياته لتنفيذ قراراته ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية.