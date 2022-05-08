شؤون فلسطينية

"التعاون الإسلامي" تدين بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية

"التعاون الإسلامي" تدين بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية
مستوطنات بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، إدانتها لمخططات إسرائيل، "قوة الاحتلال"، بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك مخططات إخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية في منطقة يطا جنوب محافظة الخليل.

جاء ذلك، عقب بيان نشرته اليوم الأحد، للتأكيد على أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي تمثل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.

واعتبرت المنظمة، السياسات الاستيطانية انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016.

كما ودعت، المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى النهوض بمسؤولياته لتنفيذ قراراته ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وطالبت المنظمة، بإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، وقف انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان محاسبتها على جرائمها واعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

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