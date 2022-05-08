الجهاد الإسلامي: اعتقال منفذي عملية (إلعاد) لن يثنينا عن مواصلة طريق المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية طارق عز الدين: "نحيي أبطال عملية مستوطنة (إلعاد) النوعية الذين مرغوا أنف الاحتلال في التراب، وأظهروا هشاشة هذا الكيان المسخ، وضعف منظومته الأمنية".وأكد عز الدين في تصريح له اليوم الأحد، أن "اعتقال هؤلاء الأبطال منفذي العملية في (إلعاد) لن يثني مجاهدي شعبنا عن مواصلة طريقهم الجهادي، وسيبقى الاحتلال يدفع ثمن احتلاله لأرضنا وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا".وأضاف: "لقد أحدثت العملية البطولية إرباكاً وزعزعة لأركان الاحتلال على أيدي هؤلاء الأبطال، والتي جاءت في ذكرى احتلال فلسطين، لتؤكد أن الحق الفلسطيني لا يموت ولا ينسى".وتابع المتحدث باسم حركة الجهاد بالضفة: "بوركت سواعد المجاهدين وبورك شعبنا المعطاء الصامد والمرابط في باحات الأقصى والمدافع عن حقنا في أرضنا التاريخية".وطالب كل "أبناء شعبنا البطل بجميع توجهاته، برص الصفوف والعمل على تصعيد المقاومة بأشكالها كافة، من أجل لجم الاحتلال وإرهابه وغطرسته الإجرامية".