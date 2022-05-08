رئيس سلطة المياه يبحث مع وزير الأوقاف التعاون المشترك





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم بسماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في مقر سلطة المياه، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بدعم وتطوير المقامات الدينية ورفدها بخدمات البنية التحتية وعلى رأسها المياه.و وضع البكري الوزير غنيم بصورة واقع المقامات الدينية، التي تعتبر واجهة للعديد من الزوار والحاجة إلى توفير الخدمات الأساسية فيها للمحافظة عليها مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرا لحل اي اشكاليات تواجهها مع جميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة.وأشار في حديثه الى قضية مقام النبي موسى والحاجة إلى ضمان استمرار تدفق المياه في المقام لتلبية حاجات الزوار والوافدين على مدار العام مؤكدا في هذا الجانب استعداد طواقم الوزارة للتعاون مع طواقم سلطة المياه لرصد المشكلة ووضع الحلول الملائمة.من جهته أكد رئيس سلطة المياه إيلاء المقامات والأماكن الدينية الاولوية، والعمل على ضخ المياه إليها بالكميات المناسبة، موضحاً ان الحصة المائية المخصصة للمقام تعتبر جيدة وفق آلية التوزيع المعتمدة.كما أوضح المهندس غنيم ان الطواقم الفنية ستقوم بزيارة المقام ودراسة الوضع المائي ووضع الحلول الملائمة في حال ايجاد اي عائق.