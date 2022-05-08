شؤون فلسطينية

الخارجية: تصريحات الناطق الرسمي باسم بينت اعتراف اسرائيلي رسمي باستهداف الأقصى

الخارجية: تصريحات الناطق الرسمي باسم بينت اعتراف اسرائيلي رسمي باستهداف الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما غرد به الناطق الرسمي لرئيس الوزارء الاسرائيلي للاعلام العربي بشأن الحرم القدسي الشريف، وتعتبرها اعترافا اسرائيليا رسميا باستهداف المسجد الأقصى المبارك وباحاته والأوقاف الاسلامية الاردنية، كما انها تكذيب اسرائيلي رسمي لما ادعاه اكثر من مسؤول اسرائيلي بشأن حرص دولة الإحتلال على الوضع القائم في المسجد الأقصى وحملاتهم التضليلية بخصوص عدم تغيير هذا الوضع.

و أكدت الوزارة على أن تصريحات الناطق باسم بينت استعمارية عنصرية بامتياز واصرار اسرائيلي رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا كجزء لا يتجزأ من محاولات دولة الإحتلال لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما ان تصريحاته انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جينيف والاتفاقيات الموقعة، كما انها باطلة وغير شرعية وستؤدي الى المزيد من الانفجارات والتصعيد والحرائق في ساحة الصراع.

 و رأت الوزارة ان هذه المواقف الإسرائيلية تحد فظ للمواقف الدولية التي تطالب بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

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