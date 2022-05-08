"مدى": 47 اعتداء على الصحفيين خلال نيسان ارتكبتها كلها قوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنشهد شهر نيسان ارتفاعا حادا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين إذا ما قورنت بأعداد الانتهاكات الموثقة خلال شهر آذار الماضي وارتكبت جميع الاعتداءات خلال الشهر الماضي على أيدي سلطات الاحتلال في الضفة الغربية ومدينة القدس.ووثق مركز مدى خلال شهر نيسان 47 انتهاكاً-اسرائيلياً- ضد الحريات الإعلامية بالمقارنة بـ 19 انتهاك خلال شهر آذار المنصرم بارتفاع 247%، تندرج في معظمها ضمن الانتهاكات الخطيرة التي تتسبب بانعكاسات سلبية جدا على حرية الصحافة وقدرتها على أداء رسالتها بالشكل المطلوب.وارتكبت سلطات الاحتلال معظم هذه الاعتداءات بصورة متعمدة وممنهجة ضد الصحفيين/ات، بغية التعتيم على ما ارتكبته اجهزة الاحتلال ضد المواطنين والمصلين في ساحات المسجد الأقصى أثناء تصديهم لعمليات اقتحامها والمستوطنين له خلال شهر رمضان المبارك.وطالت الاعتداءات خلال شهر نيسان ما لا يقل عن 21 صحفي/ة، تعرض بعضهم لأكثر من انتهاك في ذات اليوم ولأكثر من مرة خلال الشهر وشكلت الاعتداءات الجسدية منفردة ما نسبته 34% من مجمل الانتهاكات اذ استهدفت قوات الاحتلال 10 صحفييين/ات بالأعيرة المطاطية، وتعمد جنود الجيش استهداف الصحفيين/ات في المنطقة العلوية من الجسم كما حدث مع الصحفية نسرين العبد والصحفي فادي ياسين الذين أصيبا بأعيرة مطاطية في الرقبة.وتعرض بعض الصحفيين للإصابة بأكثر من عيار معدني مغلف بالمطاط أثناء التغطية الواحدة، كما جرى مع الصحفي محمد سمرين الذي أصيب بثلاث أعيرة مطاطية في كلتا ساقيه وتعرض للضرب المبرح أثناء تغطية الفعاليات في ساحات المسجد الأقصى قبل أن يتم اعتقاله، كما أصيب مصور تلفزيون فلسطين فادي ياسين برصاصتين مططاطتين في الفخدين.ووثق مركز مدى العديد من حالات الاعتداء على الصحفيين/ات بالضرب الوحشي بالأيدي والهراوات، ما تسبب بكسر يد مصور الأوقاف رامي الخطيب، وإحداث "شعر" في يد الصحفية المستقلة آلاء الصوص.كما اعتقلت سلطات الاحتلال خلال شهر نيسان 4 صحفيين وهم (مراسل شبكة فلسطين تايمز عمر أبو الرب، مصور شبكة القسطل الإخباري أحمد أبو صبيح، مراسل شبكة القسطل محمد سمرين، كما اعتقلت الصحفي أيمن قواريق ولا يزال يقبع في سجن عوفر) في حين احتجزت كلا من مراسل تلفزيون فلسطين هاني فنون لنصف ساعة، ومراسلة موقع نابلس بوست شادية بني شمسة لساعة واحدة.