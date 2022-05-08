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شؤون فلسطينية

بينت يوعز بوضع قاعدة قانونية لمصادرة أملاك منفذي "الهجمات"

بينت يوعز بوضع قاعدة قانونية لمصادرة أملاك منفذي "الهجمات"
بينت
رام الله - دنيا الوطن
أوعز رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأحد، بوضع قاعدة قانونية تتيح مصادرة أملاك كل من يساعد منفذي الهجمات.

كما وأوعز بينت، بتشكيل حرس وطني من قوات لحرس الحدود والاحتياط ومتطوعين مدربين.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إسرائيل ستتخذ القرارات المتعلقة بالقدس دون أي اهتمام باعتبارات خارجية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال شابين يدعي أنهما منفذي عملية (إلعاد)، والتي قتل فيها ثلاثة إسرائيليين، بعد عدة أيام من المطاردة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عملية الاعتقال تمت في منطقة "أحراش" قريبة من المستوطنة، دون أن يتم إطلاق النار على الشابين.

وقُتل ثلاثة إسرائيلين، وأصيب أربعة آخرين، بجراح حرجة، في عملية طعن وإطلاق نار في مستوطنة (إلعاد) شرق تل أبيب، مساء الخميس الماضي.

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