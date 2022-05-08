فيديو: سيجارة الشاب أسعد الرفاعي أثناء اعتقاله تثير غضباً إسرائيلياً

أثار مقطع فيديو، للشاب أسعد الرفاعي، والذي تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية (إلعاد)، وهو يدخن سيجارة أثناء اعتقاله، دون خوف من عناصر شرطة الاحتلال، غضباً إسرائيلياً.







وعلق الصحفي الإسرائيلي، يائير ليفي، على الفيديو قائلاً: "بغباء الاعلام الاسرائيلي سيكون هناك المزيد من العمليات بعد مشاهدة منفذين العملية يدخنون ومرتاحين، العقاب سيجارة وسجن و راتب من السلطة".





وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، اعتقال الشابين أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات، من بلدة رمانة غرب جنين، واللذين تتهمها بتنفيذ عملية الطعن في مستوطنة (إلعاد) الخميس الماضي، والتي قتل فيها ثلاثة إسرائيليين.









رام الله - دنيا الوطن