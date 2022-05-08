مباشر | الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية إلعاد

شؤون فلسطينية

المتطرف بن غفير يطالب بإعدام منفذي عملية إلعاد وعدم اعتقالهم أحياء

المتطرف بن غفير يطالب بإعدام منفذي عملية إلعاد وعدم اعتقالهم أحياء
منفذا عملية إلعاد
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو الكنيست الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بإعدام منفذي عملية (إلعاد)، وعدم اعتقالهم أحياء، جاء ذلك بعد إعلان قوات الاحتلال اعتقال منفذي العملية. 

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، اعتقال شابين يدعي أنهما منفذي عملية (إلعاد)، والتي قتل فيها ثلاثة إسرائيليين، بعد عدة أيام من المطاردة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عملية الاعتقال تمت في منطقة "أحراش" قريبة من المستوطنة، دون أن يتم إطلاق النار على الشابين.

وقتل ثلاثة إسرائيليين، وأصيب أربعة آخرين، بجراح حرجة، في عملية طعن وإطلاق نار في مستوطنة (إلعاد) شرق تل أبيب، مساء الخميس الماضي.

وشنت قوات الاحتلال عملية مطاردة واسعة، استخدمت فيها الطائرات العمودية والمسيرة، للبحث عن منفذي العملية.

أخبار ذات صلة

حماس: منفذا عملية (إلعاد) فضحا هشاشة منظومة الاحتلال

حماس: منفذا عملية (إلعاد) فضحا هشاشة منظومة الاحتلال

عائلة الأسير خليل عواودة تحذر من خطورة وضعه الصحي

عائلة الأسير خليل عواودة تحذر من خطورة وضعه الصحي

فيديو: الاحتلال يعتقل منفذي عملية (إلعاد) شرق تل أبيب

فيديو: الاحتلال يعتقل منفذي عملية (إلعاد) شرق تل أبيب

إصابات باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

محلل اقتصادي: توقعات بانخفاض قيمة الدولار لهذه الأسباب

محلل اقتصادي: توقعات بانخفاض قيمة الدولار لهذه الأسباب

رضوان: كافة الخيارات مفتوحة للرد على أي حماقة قد يرتكبها الاحتلال بحق السنوار

رضوان: كافة الخيارات مفتوحة للرد على أي حماقة قد يرتكبها الاحتلال بحق السنوار

الخليل: مستوطنون يقطعون 20 شجرة زيتون في قرية التواني

الخليل: مستوطنون يقطعون 20 شجرة زيتون في قرية التواني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عائلة الأسير خليل عواودة تحذر من خطورة وضعه الصحي

عائلة الأسير خليل عواودة تحذر من خطورة وضعه الصحي

إصابات باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة

الخليل: مستوطنون يقطعون 20 شجرة زيتون في قرية التواني

الخليل: مستوطنون يقطعون 20 شجرة زيتون في قرية التواني

المرور بغزة: ثلاث إصابات في ستة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في ستة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأحد

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأحد

الاحتلال يداهم عدداً من منازل المواطنين بمحافظة جنين

الاحتلال يداهم عدداً من منازل المواطنين بمحافظة جنين

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالخليل والقدس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالخليل والقدس

منوعات

صور: شام الذهبي في أحضان زوجها في أحدث ظهور لهما من إيطاليا

صور: شام الذهبي في أحضان زوجها في أحدث ظهور لهما من إيطاليا

الكشف عن السبب الحقيقي لانفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

الكشف عن السبب الحقيقي لانفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

ناصيف زيتون يقلق الجمهور بساعده المكسور..فما القصة؟

ناصيف زيتون يقلق الجمهور بساعده المكسور..فما القصة؟

شاهد: منة فضالي تحدث ضجة بفستان جريء جداً

شاهد: منة فضالي تحدث ضجة بفستان جريء جداً

صور: هدى المفتي تحدث ضجة من داخل البانيو

صور: هدى المفتي تحدث ضجة من داخل البانيو

تفاصيل مثيرة للمحاكمة الأشهر في هوليوود بين قبطان الكاريبي (جوني ديب) وآمبر هيرد

تفاصيل مثيرة للمحاكمة الأشهر في هوليوود بين قبطان الكاريبي (جوني ديب) وآمبر هيرد

الشيف بوراك في المستشفى..فما القصة؟

الشيف بوراك في المستشفى..فما القصة؟

شاهد: نسرين طافش بإطلالة شاطئية مثيرة

شاهد: نسرين طافش بإطلالة شاطئية مثيرة

شاهد: قصة حب بين تامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي في آن واحد

شاهد: قصة حب بين تامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي في آن واحد

للمرة الثانية..كيم كارديشيان ترتدي فستان عمره 60 عاماً لمارلين مونرو

للمرة الثانية..كيم كارديشيان ترتدي فستان عمره 60 عاماً لمارلين مونرو

عربي

تبون: مجازر فرنسا بالجزائر &#34;لا يطويها النسيان&#34;

تبون: مجازر فرنسا بالجزائر "لا يطويها النسيان"

ماذا علق السيسي على هجوم قناة السويس؟

ماذا علق السيسي على هجوم قناة السويس؟

مقتل ضابط مصري وإصابة 10 جنود بهجوم على محطة رفع المياة بمنطقة شرق القناة

مقتل ضابط مصري وإصابة 10 جنود بهجوم على محطة رفع المياة بمنطقة شرق القناة

جرحى إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة في حماة وسط سوريا

جرحى إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة في حماة وسط سوريا