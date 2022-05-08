المتطرف بن غفير يطالب بإعدام منفذي عملية إلعاد وعدم اعتقالهم أحياء

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو الكنيست الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بإعدام منفذي عملية (إلعاد)، وعدم اعتقالهم أحياء، جاء ذلك بعد إعلان قوات الاحتلال اعتقال منفذي العملية.وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، اعتقال شابين يدعي أنهما منفذي عملية (إلعاد)، والتي قتل فيها ثلاثة إسرائيليين، بعد عدة أيام من المطاردة.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عملية الاعتقال تمت في منطقة "أحراش" قريبة من المستوطنة، دون أن يتم إطلاق النار على الشابين.وقتل ثلاثة إسرائيليين، وأصيب أربعة آخرين، بجراح حرجة، في عملية طعن وإطلاق نار في مستوطنة (إلعاد) شرق تل أبيب، مساء الخميس الماضي.وشنت قوات الاحتلال عملية مطاردة واسعة، استخدمت فيها الطائرات العمودية والمسيرة، للبحث عن منفذي العملية.