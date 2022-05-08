حماس: منفذا عملية (إلعاد) فضحا هشاشة منظومة الاحتلال





وقال قاسم، في تصريح مقتضب: "نؤدي التحية لأبطال عملية (إلعاد) الأشاوس الذين أوقفوا كل الكيان الصهيوني الذي يمتلك السلاح النووي على قدم واحدة".



وجاءت تصريحات قاسم عقب إعلان الاحتلال، اليوم الأحد، اعتقال شابين يدعي أنهما منفذي عملية (إلعاد)، والتي قتل فيها ثلاثة إسرائيليين، بعد عدة أيام من المطاردة.



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عملية الاعتقال تمت في منطقة "أحراش" قريبة من المستوطنة، دون أن يتم إطلاق النار على الشابين.



وقتل ثلاثة إسرائيليين، وأصيب أربعة آخرين، بجراح حرجة، في عملية طعن وإطلاق نار في مستوطنة (إلعاد) شرق تل أبيب، مساء الخميس الماضي.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، اليوم الأحد، إن منفذي عملية (إلعاد)، فضحا هشاشة منظومة الاحتلال الأمنية، بعد أن انتصروا للمسجد الأقصى في عملية بطولية.