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رئيس البرلمان العربي يعزي الرئيس السيسي في شهداء حادث قناة السويس

رئيس البرلمان العربي يعزي الرئيس السيسي في شهداء حادث قناة السويس
أدان السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي
واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان على نقطة رفع مياه بمنطقة شرق قناة السويس بجمهورية مصر العربية، والذي أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود مصريين، وإصابة 5 أفراد آخرين.

و أشاد العسومي بالجهود الحثيثة التي يقوم بها رجال القوات
المسلحة المصرية البواسل في مكافحة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية، مثمناً عالياً التضحيات الغالية التي يقدمها أبناء الجيش المصري العظيم من أجل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته وحفظ أمنه واستقراره.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية والشعب المصري في شهداء هذا العمل
الإرهابي الجبان، سائلا المولى عز وجل أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع مصر فيما تتخذه من إجراءات حفاظا على أمنها واستقرارها، مشددا على رفضه لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف شريان هام من شرايين النقل والملاحة في العالم، والذي يعتبر أحد أكثر الممرات المائية استخداماً على مستوى العالم.

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