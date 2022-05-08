إصابات باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة





رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، يوم أمس السبت، باعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.وهاجمت مجموعة من المستوطنين المواطن جمال برهم حمايل، واعتدت عليه بالضرب، خلال تواجده في منطقة عين أم الجرب شمال شرق بيتا جنوبي نابلس، ما أدى إلى اصابته برضوض.وفي سلفيت، قطع مستوطنون أكثر من 30 شجرة زيتون من أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، والتي تتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.واقتحم مستوطنون أراضي خربة حراشة في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، واعتدوا على المواطنين في المنطقة.وأفادت مصادر محلية أن 15 مستوطنا بحماية قوات الاحتلال اقتحموا الخربة، وحاولوا استفزاز المواطنين المتواجدين في أراضيهم.كذلك، اعتدى مستوطنون بالضرب على المسن عبد الله محمد إبراهيم اغنيمات (81 عاما) أثناء عمله في أرضه في منطقة خلة علي اغنيم شرق صوريف، غرب الخليل.وأوضحت مصادر طبية أن المواطن اغنيمات أصيب بكسر في اليد ورضوض في أنحاء جسمه ونقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.وأصيب مواطنان بالرصاص وآخرون بالاختناق خلال مواجهات اندلعت في منطقة صفافا ببلدة بيت أمر شمال الخليل.وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عقب تصدي أهالي صفافا لهجوم لمستوطني "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل.وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بدعم من جيش وحكومة الاحتلال، وتحريض من الأحزاب اليمينية المتطرفة.