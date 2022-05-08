محلل اقتصادي: توقعات بانخفاض قيمة الدولار لهذه الأسباب

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامأفاد المحلل الاقتصادي، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة النجاح د. سامح عطعوط، بأن هناك توقعات بانخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب حالة الصعود التي يشهدها هذه الأيام.وقال عطعوط في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إنه: "سيكون للدولار قوة في الشهرين المقبلين، ومع بداية شهر تموز/ يوليو أو آب/ أغسطس من عام 2022، سينخفض الدولار من جديد ليصل إلى (3.34) شيكل".وأضاف: "التوقعات لا تشير إلى استمرار صعود الدولار خلال السنوات المقبلة، وذلك لأن عمليات رفع سعر الفائدة المتكررة قد تضر بالنمو الاقتصادي ونسب البطالة والتوظيف ومشاكل أخرى، وبالتالي البنك المركزي الفدرالي الأمريكي سيعمل على تبطيئ المرحلة ومعالجة الأمر".وأوضح عطعوط، أنه خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل سيكون هناك اجتماع لرفع (50) نقطة أساس إضافية، مُرجعاً سبب صعود الدولار هذه الفترة، إلى رفع البنك المركزي الفدرالي الأمريكي الفائدة عن (50) نقطة أساس لتقارب الـ(1%)، وهذا ما أدى لقوته أمام العملات الأخرى.واختتم بالقول: "كل العملات التي ليست لها القدرة على مجاراة البنك المركزي الأمريكي في رفع سعر الفائدة، ستنخفض قيمتها أمام الدولار"، مبيناً أن هناك عملات لستة دول خليجية بالإضافة للمملكة الأردنية الهاشمية استطاعت الحفاظ على قيمتها وهي تلك المرتبطة بالدولار.وفي وقت سابق، كان قد صرح عطعوط لـ"دنيا الوطن"، أن كسر الدولار لنقطة (3.23) هي من ستدفعه للأمام ليس أقل من خانات (3.25-3.30)، ويمكن أن تكون هناك ارتفاعات مقبلة حال كسر خانة (3.30)، سننطلق نحو خانة الـ(3.34) و(3.40) وهذا الحد الأقصى في الفترة المقبلة.