رضوان: كافة الخيارات مفتوحة للرد على أي حماقة قد يرتكبها الاحتلال بحق السنوار

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن كافة الخيارات مفتوحة للرد على أي حماقة قد يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق القائد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، او اقتحام المسجد الاقصى المبارك.وقال رضوان في تصريحات على قناة (الجزيرة مباشر)، الليلة: "السنوار أيقونة للمقاومة داخل فلسطين وخارجها، واستهدافه سيكون له تبعات خطيرة"، لافتا إلى أن فصائل المقاومة لن تقبل بأي تغيير على قواعد الاشتباك مع الاحتلال.في السياق ذاته، أشار رضوان إلى أن استهداف السنوار، سيكون زلزالاً يهز المنطقة، غير أنه لا يستبعد أي حماقة من قادة الاحتلال.