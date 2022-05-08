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تبون: مجازر فرنسا بالجزائر "لا يطويها النسيان"

تبون: مجازر فرنسا بالجزائر "لا يطويها النسيان"
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، في الذكرى الـ77 لمجازر 8 مايو/ أيار 1945 إن "المجازر البشعة" التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في بلاده "لا يمكن أن يطويها النسيان".

جاء ذلك في رسالة وجهها تبون إلى الشعب الجزائري وصف فيها ما حدث بأنه "فظائع ومجازر بشعة لا يمكن أن يطويها النسيان وستظل محفورة بمآسيها في الذاكرة الوطنية".

وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) ففي 8 مايو 1945، ارتكبت قوات الاحتلال الفرنسي مجاز بشعة في مناطق سطيف وقالمة وخراطة، شرق الجزائر العاصمة، ذهب ضحيتها حسب تقديرات رسمية 45 ألف شهيد، خرجوا بمظاهرات للمطالبة باستقلال بلادهم.

وفي إشارة إلى فرنسا، قال تبون: إن "حرص الجزائر على معالجة ملفات هذه الحقبة الاستعمارية ينأى عن كل مزايدة أو مساومة، لصون ذاكرتنا، ويسعى في نفس الوقت إلى التعاطي مع ملف الذاكرة والتاريخ بنزاهـة وموضوعية".

وأضاف أن ذلك يتم في إطار "مسار بناء الثقة، وإرساء علاقات تعاون دائم ومثمر، يضمن مصالح البلدين في إطار الاحترام المتبادل".

وتطالب الجزائر منذ سنوات فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها الاستعمارية، لكن باريس تطالب في كل مرة بطي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل.

ورغم التوتر الذي تسببه ملفات التاريخ الاستعماري في علاقات البلدين بين فترة وأخرى، إلا أن تبون هنأ في رسالة له يوم 25 أبريل/ نيسان المنصرم إيمانويل ماكرون، على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، ودعاه إلى زيارة الجزائر "قريبا" من أجل بعث العلاقات.

وجاءت رسالة تبون عقب أزمة دبلوماسية اندلعت بداية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، تمثلت في استدعاء الجزائر سفيرها لدى باريس للتشاور احتجاجا على تصريحات لماكرون شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي واتهم النظام السياسي القائم بأنه يستقوي بريع الذاكرة، قبل أن تعلن عودته أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي.

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