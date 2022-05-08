صحيفة إسرائيلية تكشف عن وصية أحد منفذي عملية (إلعاد)

وقالت الصحيفة، إن "هذا أيضًا كان الدافع لمنفذي عملية (أرئيل)، لذلك يتبين أن التحريض الذي تقوم به (حماس) قد نجح، وهو أخطر بكثير مما نتوقع".



وتابعت "لذلك يخشى الجيش من أن يؤدي هذا التحريض من (حماس) إلى إشعال المنطقة على الصعيد التكتيكي".



وأضافت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، "يعترف الجيش بفشله، بل إن رئيس الأركان أفيف كوخافي قال بصوته "لقد فشلنا".



وقُتِل ثلاثة إسرائيليين، مساء الخميس، وأصيب أربعة آخرين بحال حرجة، في عملية طعن وإطلاق نار، في مستوطنة (إلعاد) شرق تل أبيب.



وشرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال والشرطة، بعمل حواجز والبحث عن المنفذين الذين استطاعا مغادرة المكان، وفشلت حتى الآن بالعثور عليهما.



كما وفشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، في العثور على منفذي عملية (إلعاد)، بعد مداهمتها لمنزل في المستوطنة، شرق تل أبيب.



رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن وصيةٍ تركها أحد منفذي عملية (إلعاد)، التي وقعت يوم الخميس المنصرم، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وجرح آخرين.وبحسب الصحيفة، فإن أحد منفذي عملية (إلعاد)، ترك وصية يتضح من خلالها أن سبب خروجه هو وصديقه لتنفيذ العملية هو الانتقام بسبب الأحداث في المسجد الأقصى.