كييف تعلن إجلاء كافة المدنيين من مصنع أزوفستال

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إجلاء كافة المدنيين من مصنع أزوفستال للصلب بمدينة ماريبول المدمرة شرقي البلاد.وبحسب بيان فيريشوك تم إجلاء كافة الأطفال والنساء وكبار السن الموجودين في مصنع أزوفستال، مشيرة إلى أنّ قسما من العمليات الإنسانية بمدينة ماريبول تم الانتهاء منها.وحسب وكالة (الأناضول) شهدت مدينة ماريوبول معارك عنيفة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بسبب موقعها على بحر آزوف، حيث سيطرت القوات الروسية على كامل المدينة باستثناء مصنع "آزوفستال" للصلب الذي يُعد آخر معقل للقوات والمقاومة الأوكرانية في ماريوبول.ويقدر مسؤولون أوكرانيون وجود نحو 2000 جندي داخل المصنع إلى جانب نحو 1000 مدني كانوا يحتمون في الأنفاق تحت الأرض.وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.