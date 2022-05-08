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دولي

ضابط أوكراني أسير يتحدث عن أداء سلاحين أمريكي وألماني داخل المدن

ضابط أوكراني أسير يتحدث عن أداء سلاحين أمريكي وألماني داخل المدن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد  قائد اللواء 36 لمشاة البحرية الأوكرانية الأسير فلاديمير بارانيوك، أن القذائف الصاروخية الأمريكية المحمولة المضادة للدبابات"جافلين" عديمة الفائدة في قتال المدن.

وأضاف الضابط الأوكراني الأسير: "نعم، كانت لدينا قذائف جافلين التي لم تثبت فعاليتها بأي شكل من الأشكال، لا سيما في القتال داخل المدن. 

وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد قال الضابط الأوكراني : لم نتمكن من إطلاق ولا حتى قذيفة واحدة. أعتقد أن هذا السلاح عديم الفائدة في قتال الشوارع، هذا سلاح عديم الفائدة على الإطلاق".

وتابع الأسير القول: "كانت هناك أنواع أخرى من قاذفات القنابل. لكن بكميات صغيرة، وهي على مستوى قذائفنا من نوع ار بي جي 18 وار بي جي 22. جميعها قذائف يدوية مضادة للدبابات ... القذائف الألمانية كانت بمستوى ار بي جي 22".

ووفقا له، كانت هناك قاذفات قنابل أخرى تم استخدامها في كثير من الأحيان أكثر من جافلين، ولكن كان لها أيضا عيوبها: بسبب برودة الطقس تفرغ بطاريتها، ونتيجة لذلك، يصبح من المستحيل إطلاقها.

تم القبض على أكبر قادة اللواء رقم 36 لمشاة البحرية الأوكرانية - قائد اللواء، بطل أوكرانيا العقيد فلاديمير بارانيوك ورئيس أركان هذه القطعة العسكرية العقيد ديمتري كورميانكوف - بعد محاولتهما الخروج من مصنع آزوفماش، الذي يقع شمال غرب مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول.

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