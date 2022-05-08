جيش الاحتلال يُبلغ عائلات منفذي عملية (أرئيل) بقرار هدم منزلهم

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن جيش الاحتلال ما زال يواصل مطاردة الشابيْن يحيى مرعي ويوسف عاصي وينوي هدم منزلهما في قرية قراوة بني حسان.



وقال متحدث عسكري اسرائيلي، إن جيش الاحتلال "أخطر عوائل منفذي عملية مستوطنة أرئيل بنيته هدم منازلهم".



وبحسب المتحدث العسكري، فإنه تم منح عوائل منفذي عملية ارئيل فرصة لتقديم اعتراض على الإخطار قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع.



وكانت قوات الاحتلال، قد فجّرت فجر أمس، منزل الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية، والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية مستوطنة (حومش) قرب مدخل قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي



ويشار إلى أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أعلنت مسئوليتها الكاملة عن عملية إطلاق النار التي وقعت عند مدخل مستوطنة (أرئيل) في مدينة سلفيت، بتاريخ 24 نيسان/ أبريل والتي أسفرت عن مقتل حارس أمن المستوطنة.









رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال، مساء أمس، نيَّتهم هدم منزليّ الشابَّين، يحيى مرعي ويوسف عاصي، في قرية قراوة بني حسان، المتهميْن بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (ارئيل).