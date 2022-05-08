تلوث الهواء في طهران يتفاقم والسلطات تمنع الأطفال من الذهاب للمدارس





وبحسب شركة مراقبة جودة الهواء، سيكون الطقس في طهران في حالة مقبولة في اليوم التالي.



ومنذ بداية هذا العام، كان الطقس في طهران 35 يوما في حالة مقبولة و9 أيام في حالة غير صحية للمجموعات الحساسة، ويومان في حالة نظيفة، ويوم واحد في حالة غير صحية لجميع المجموعات ويوم واحد في حالة خطرة.



وحاليا، تبلغ درجة الحرارة في طهران 23 درجة مئوية، وبحسب التوقعات فإن أدنى درجة حرارة ستكون 18 درجة مئوية وأقصى درجة حرارة 26 درجة.



وبحسب ما نقل موقع (آر تي عربي) ففي هذه الحالات، يجب على الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو الرئة وكبار السن والأطفال تقليل الأنشطة الخارجية الطويلة أو الشاقة.ومع التعزيز التدريجي لعدم الاستقرار في الغلاف الجوي والأمطار، وزيادة الرياح القوية نسبيا، سيتم توفير الظروف المناسبة لتشتت الملوثات، على الرغم من أن احتمال انبعاث الغبار من الرياح القوية نسبيا في بعض المناطق المعرضة للتأثر، سيقلل من الهواء.