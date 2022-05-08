"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأحد





وأفادت، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





وأضافت: "إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة".





ونوهت إلى أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.





وتابعت: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم عبر تطبيق واتس آب على الرقم 00972594100640".

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بغزة، اليوم الأحد، حالة الطرق لهذا الصباح على كافة الطرقات.