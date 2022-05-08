قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات وتفتيش لمنازل المواطنين في مدينتي الخليل ورام الله.



هذا واعتقلت قوات الاحتلال، طفلين وشاباً من الخليل.



ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين إبراهيم يوسف جوابرة (16 عاما) وإسلام الراعي (15 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم العروب، وفتشتهما.



وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب احنف يوسف اقطيش، عقب دهم وتفتيش منزل ذويه في بلدة سعير شمال شرق الخليل.



كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرين محررين، من قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عزمي سفيان بيوض، وجهاد موسى أبو ليلى، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.



رام الله - دنيا الوطن