الفضاء الروسية تعلن اعتقال بريطاني وبيلاروسية تسللا إلى مطار بايكونور الفضائي

دميتري روغوزين"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن اعتقال مواطنين بريطاني وبيلاروسية تسللا إلى مطار بايكونور الفضائي الذي تديره روسيا في كازاخستان.وقال مدير الوكالة "اليوم السبت على حسابه في تطبيق "تيليغرام": "في الساعة الـ18:10 جاء من مركز "يوجني" الفضائي في بايكونور تقرير عن اعتقال المواطن البريطاني بينجامين ريتش والمواطنة البيلاروسية ألينا زيلوبا في محيط منصة الإطلاق رقم 112 بمجمع "بوران" التابع للجانب الكازاخي".وبحسب ما نقل موقع (آر تي عربي) فقد أشار مدير "روس كوسموس" إلى أن الموقوفين لا يزالان في إدارة الشؤون الداخلية في بايكونور حيث يجري التحقيق معهما "لتحديد العلاقة التي تربطهما في ممارستهما أنشطة غير قانونية".وأوضحت تقارير إعلامية أن بينجامين ريتش مدون بريطاني يدير قناة في موقع "يوتيوب" يتحدث فيها عن رحلاته إلى شرق أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ويزيد عدد المشاركين فيها عن 3.5 مليون شخص.يشار إلى أن المواقع الفضائية الروسية في كازاخستان تحظى بصفة استراتيجية، وتكرّس لها حماية أمنية وعسكرية روسية وكازاخية.