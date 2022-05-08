الاحتلال يداهم عدداً من منازل المواطنين بمحافظة جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة مداهمات واسعة طالت عدداً من المنزل في جنين.



ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال داهمت منزلا في بلدة عرابة يعود لعائلة أبو صلاح، بعد أن فتشته واستجوبت ساكنيه.



وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطنين محمد مصطفى، وأنس محمود صعابنة، وفتشتهما.



هذا وشنت تلك القوات حملة تفتيش وتمشيط واسعة في قرية زبوبا غرب المدينة.



والجدير بالذكر، أن المستوطنين أغلقوا، الليلة، شارع جنين- طولكرم، بالقرب من حاجز دوتان العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.



رام الله - دنيا الوطن