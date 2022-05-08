الخليل: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة



ووفق المصادر، فإن عدداً من مستوطني (كريات أربع) و (خارصينا) و(حفات جال) المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، هاجموا مركبات المواطنين في منطقة الجلاجل وبيت عينون وعلى الطريق الالتفافي.



كما ورشقوا المستوطنون المركبات بالحجارة تحت حماية جنود الاحتلال، ما تسبب بأضرار بالمركبات، ولم يبلغ عن اصابات في صفوف المواطنين.





رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بأن مستوطنين هاجموا الليلة، مركبات المواطنين في منطقة الجلاجل وبيت عينون شرق الخليل بالحجارة.