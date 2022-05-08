ارتفاع على درجات الحرارة.. تابع حالة الطقس حتى يوم الجمعة





وفي هذه الليلة يكون الجو باردًا نسبيًا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو يوم الإثنين صافيًا حارًا نسبيًا وجافًا نهارًا باردًا نسبيًا ليلًا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



أما يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيًا ومعتدلاً نهارًا باردًا نسبيًا ليلًا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.









ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيا ومعتدلاً نهارًا باردًا نسبيًا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ومعتدلاً نهارًا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .