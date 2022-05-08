شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تفشل مجدداً بالعثور على منفذي عملية (إلعاد) بعد مداهمة منزل فجراً

قوات الاحتلال تفشل مجدداً بالعثور على منفذي عملية (إلعاد) بعد مداهمة منزل فجراً
رام الله - دنيا الوطن
فشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، في العثور على منفذي عملية (إلعاد)، بعد مداهمتها لمنزل في المستوطنة، شرق تل أبيب.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن بلاغاّ كاذباً أفاد بوجود شخصين عربيين، متنكرين بزي (الحريديم)، داخل أحد المنازل، والذي تبين بأنه فارغ.

وداهمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والشرطة، المكان وحاصرت المنزل، فيما أطلقت قنابل الإنارة في سماء المنطقة، ولكنها انسحبت من المكان بعد فشلها بالعثور على منفذي العملية.

وقتل ثلاثة إسرائيليين، مساء الخميس، وأصيب أربعة آخرين بحال حرجة، في عملية طعن وإطلاق نار، في مستوطنة (إلعاد) شرق تل أبيب.

وشرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال والشرطة، بعمل حواجز والبحث عن المنفذين الذين استطاعا مغادرة المكان، وفشلت حتى الآن بالعثور عليهما.

 

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