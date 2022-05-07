نتنياهو: حماس تشعر بضعف حكومة بينت واستطاعت أن ترفع رأسها





وأضاف بنيامين نتنياهو، نقلا عن موقع 0404 التابع لجيش الاحتلال: "بدلا من محاربة (الإرهاب)، تنشغل حكومة بينيت بالاحتيال والضعف بتصريحات كاذبة".





وتابع نتنياهو: "كالعادة ينسون الحقائق في عهدي ، كانت حماس تعلم أنها ستدفع الثمن،لكن في ظل حكومة بينت، تشعر حماس بضعفها، وتفعل ما تريد".





وواصل أنه "في عهد الليكود ونتنياهو كانت الأهدأ والأكثر أمانا في تاريخ إسرائيل وذلك حسب معطيات الجيش الإسرائيلي".





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو إن على حكومة بينت العودة إلى ديارها والانسحاب قبل الهجوم القادم.