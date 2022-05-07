المجلس الوطني الفلسطيني يدين الهجوم (الإرهابي) شرق قناة السويس

رام الله - دنيا الوطنأدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، الهجوم "الإرهابي" الذي نفذته مجموعة إرهابية شرق قناة السويس، وذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى من الجيش المصري.وقال المجلس في بيان له: "إن هذا العمل الإرهابي الجبان بحق جمهورية مصر العربية، لا يخدم إلا أعداء هذه الأمة والمتربصين بها، وأهدافه هي تقويض الأمن والسلام، وتعطيل عملية النمو والازدهار المصري".وحيا المجلس قوات الجيش المصري، التي أحبطت الهجوم وتصدت له من أجل حماية الوطن والمواطنين المصريين، داعيًا للحفاظ على السيادة المصرية على كامل أراضيها، وحمايتها من المضلَلين والمضلِلين، أصحاب الأجندات السوداء التي لا تريد لهذه الأمة الى الدمار والانقسام والضعف.وجدد المجلس الوطني، دعمه الكامل لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها، وضرورة الحفاظ على القوات المسلحة المصرية، عمود الأمة العربية ودرعها الحامي في وجه الأعداء، ودعم كل التدابير في دحر الإرهاب والمتطرفين والتكفيريين.